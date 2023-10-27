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В Ізраїлі заявили, що ХАМАС відчує "гнів Ізраїлю", але це ще не наземна операція

Фото: Ізраїль заявив, що ще не розпочинав наземну операцію проти ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ізраїлі заявили, що бойовики угруповання ХАМАС сьогодні ввечері відчують "гнів Ізраїлю", але наразі про повномасштабну наземну операцію не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та ABC News.

"Сьогодні ввечері ХАМАС відчує на собі гнів Ізраїлю. Він почне розплачуватись за свої злочини проти людства та Ізраїлю", - заявив старший політичний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регєв.

У свою чергу, представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував повідомлення про те, що розширені операції в Секторі Газа є офіційним початком розширеної наземної операції.

Лернер повторив, що ЦАХАЛ робить все можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, але це війна – війна, яку розпочав ХАМАС.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

За інформацією армії оборони Ізраїлю,зараз терористи утримують понад 200 заручників. Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.

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