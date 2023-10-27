В Ізраїлі заявили, що ХАМАС відчує "гнів Ізраїлю", але це ще не наземна операція

"Сьогодні ввечері ХАМАС відчує на собі гнів Ізраїлю. Він почне розплачуватись за свої злочини проти людства та Ізраїлю", - заявив старший політичний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регєв.

У свою чергу, представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував повідомлення про те, що розширені операції в Секторі Газа є офіційним початком розширеної наземної операції.

Лернер повторив, що ЦАХАЛ робить все можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, але це війна – війна, яку розпочав ХАМАС.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

За інформацією армії оборони Ізраїлю,зараз терористи утримують понад 200 заручників. Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.