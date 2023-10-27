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В Израиле заявили, что ХАМАС ощутит "гнев Израиля", но это еще не наземная операция

Фото: Израиль заявил, что еще не начинал наземную операцию против ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Израиле заявили, что боевики группировки ХАМАС сегодня вечером ощутят "гнев Израиля", но на данный момент речи о полномасштабной наземной операции не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ABC News.

"Сегодня вечером ХАМАС почувствует на себе гнев Израиля. Он начнет расплачиваться за свои преступления против человечества и Израиля", - заявил старший политический советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опроверг сообщения о том, что расширенные операции в Секторе Газа являются официальным началом расширенной наземной операции.

Лернер повторил, что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это война – война, которую начал ХАМАС.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, что 7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

По информации армии обороны Израиля, сейчас террористы удерживают более 200 заложников. Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, являющихся гражданами Израиля.

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