В Ізраїлі заявили про розширення наступу проти ХАМАС у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгортає на півдні Сектора Газа ще одну дивізію. Єрусалим каже про розширення операцію проти ХАМАС в анклаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначають ізраїльські ЗМІ, розгортання додаткової дивізії відбувається після масштабних нічних ударів у південній частині Сектора Газа.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що військові розширюють свій наступ проти бойовиків угруповання ХАМАС.
Між тим палестинські ЗМІ повідомили про велику хвилю ударів у Рафаху та Хан-Юнісі протягом ночі, і про просування військ ЦАХАЛ до Рафаху сьогодні вранці.
У понеділок Армія оборони Ізраїлю опублікувала попередження про евакуацію для всього району Рафаха та великої території між Рафахом і Хан-Юнісом, де ЦАХАЛ раніше не проводив наземну операцію.
У березні в ЦАХАЛ оголосили, що було направлено 36-ту дивізію до Південного командування для підготовки до операцій у Газі.
А вже 2 квітня з'явилися повідомлення про те, що рано вранці сили дивізії увійшли в південну частину Сектора Газа в рамках розширення наступу проти ХАМАС.
Як пише The Times of Israel, за словами Каца, ізраїльські війська планують очистити райони "від терористів та інфраструктури, а також захоплять велику територію, яка буде додана до зон безпеки Ізраїлю".
Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС поновилися активні бойові дії. Це сталося після того, як бойовики відмовились видавати ізраїльській стороні заручників, й офіційний Єрусалим заявив про порушення бойовиками угоди щодо перемир'я.
На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.
А 29 березня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху (на півдні анклаву) для розширення зони безпеки.
Додамо також, раніше в Ізраїлі заявили, що розглядають можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. Це може включати військову окупацію на кілька місяців.
Також в Міноборони Ізраїлю не виключили розширення буферної зони на кордоні з Сектором Газа у разі відмови бойовиків ХАМАС звільнити заручників.
30 березня Reuters повідомило, що ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа.
Наступного дня західні ЗМІ писали, що Ізраїль запропонував нове перемир'я в Газі та назвав умови - зокрема, для цього ХАМАС зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.
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