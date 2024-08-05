В Ізраїлі заявили про обстріл з боку Лівану і роботу ППО, є поранені

Ізраїльська протиповітряна оборона працювала у ніч проти 5 серпня через фіксацію повітряних цілей, що прямували з боку Лівану. Після роботи ППО на півночі країни виявили уламки, двоє військовослужбовців зазнали поранень внаслідок атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ ).

У заяві ізраїльського військового відомства йдеться, що після сирен, які пролунали нещодавно у верхній частині Галілеї, було ідентифіковано "численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали Ліван".

"Кілька перехоплювачів було запущено до цілей, і було виявлено падіння поблизу Айєлет Ха-Шахар", - йдеться в повідомленні ізраїльської сторони.

Зазначається, що в результаті обстрілу в цьому районі офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.

Крім того, сталася пожежа в цьому районі внаслідок атаки. Екстрені служби займаються гасінням займання.

Обстріли з боку Лівану й удари Ізраїлю

Нагадаємо, між Ізраїлем та Ліваном, де діє підтримуване Іраном ісламістське угруповання "Хезболла", обстріли відбуваються не рідко. Проте нині удари суттєво почастішали, й загострення відбувається на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Так, наприклад, раніше "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл території Ізраїлю 3 серпня. А напередодні увечері ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Перед тим, 27 липня, "Хезболла" завдала удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, і внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.

Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".

Також повідомлялося, що за даними ЗМІ, Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли".

Детальніше про те, як розвиваються події на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.