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"Хезболла" підтвердила ракетну атаку по Ізраїлю, - ЗМІ

Неділя 04 серпня 2024 04:00
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"Хезболла" підтвердила ракетну атаку по Ізраїлю, - ЗМІ Фото: "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

"Хезболла" заявила, що запустила по території Ізраїлю десятки ракет "Катюша".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з заявою терористичного угрупування, що підтримується Іраном, її остання атака на мошав Бейт-Хілель є відповіддю на атаки Ізраїлю на Кфар-Кела і Дейр-Сіріан у Лівані, в результаті якої, за твердженням "Хезболли", постраждали мирні жителі.

Що ж до атаки "Хезболли" по Ізраїлю, то багато снарядів було перехоплено системою "Залізний купол". За заявою місцевої влади, кілька ударів було зафіксовано біля Бейт-Хіллеля. Новинний сайт Ynet пише, що в цьому районі спалахнули пожежі.

Раніше The Times of Israel писало, що численні перехоплення "Залізного купола" були зафіксовані над Галілейським півостровом. Також лунав сигнал повітряної тривоги у Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих населених пунктах.

До цього ввечері, 3 серпня, ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари, зокрема, було завдано по об'єктах інфраструктури та військових структур.

Нагадаємо, що Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня. На ці дати в цьому році випадає день катастрофи єврейського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході, США і Британія закликали своїх громадян уникнути поїздок до Лівану. Зі свого боку тим, хто перебуває на території країни, порадили покинути державу будь-якими доступними методами.

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Ізраїль Хезболла
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