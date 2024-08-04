"Хезболла" підтвердила ракетну атаку по Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Згідно з заявою терористичного угрупування, що підтримується Іраном, її остання атака на мошав Бейт-Хілель є відповіддю на атаки Ізраїлю на Кфар-Кела і Дейр-Сіріан у Лівані, в результаті якої, за твердженням "Хезболли", постраждали мирні жителі.

Що ж до атаки "Хезболли" по Ізраїлю, то багато снарядів було перехоплено системою "Залізний купол". За заявою місцевої влади, кілька ударів було зафіксовано біля Бейт-Хіллеля. Новинний сайт Ynet пише, що в цьому районі спалахнули пожежі.

Раніше The Times of Israel писало, що численні перехоплення "Залізного купола" були зафіксовані над Галілейським півостровом. Також лунав сигнал повітряної тривоги у Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих населених пунктах.

До цього ввечері, 3 серпня, ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари, зокрема, було завдано по об'єктах інфраструктури та військових структур.