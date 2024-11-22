Ізраїльські військові виявили у бойовиків "Хезболли" ПТРК російського виробництва (фото)

Бойовики "Хезболли" користуються протитанковими ракетними комплексами "Корнет" російського виробництва. Таке озброєння у них знайшли ізраїльські солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram .

За даними ЦАХАЛ, ізраїльські воїни продовжують знищення великого терористичного центру "Хезболли" у південній частині Лівану, який включає бойові комплекси, протитанкові позиції, численні склади зброї, що містять гранати, вогнепальну зброю та бойову техніку, спостережні пункти та багато іншого.

Фото: ВТРК "Корнет", який знайшли у "Хезболли" (t.me/idfofficial)

У ході такої операції ізраїльські воїни виявили приховану позицію, де знаходився ПТРК "Корнет", дальність стрільби якого складає близько 8 кілометрів. Такий ПТРК виявили біля тіла бойовика "Хезболли", якого було ліквідовано під час одного з ударів. На позиції бойовика також знайшли ударний безпілотник.

При цьому на іншій локації ізраїльські солдати помітили кілька підземних тунелів та склади зброї.

Також, як уточнили ЦАХАЛ, літаки ВПС Ізраїлю знищили десятки об'єктів терористичної інфраструктури "Хезболли" в південній частині Лівану.