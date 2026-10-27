В Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах із 1999 року

За даними Центральної виборчої комісії країни, явка виборців станом на 22:00 склала 77,7%, що вище за показник у 70,6% на аналогічний час на виборах 2022 року. Крім того, це найвища явка на цей час з 1999 року.

The Times of Israel зазначає, що це вже практично остаточні результати. Вся річ у тому, що хоч виборчі дільниці закривалися о 22:00, але голосування тривало і після того часу, коли на дільниці були черги. Це означає, що деякі виборці віддали свої голоси після 22:00 і явка може бути ще трохи більше.

Фото: явка на виборах в Ізраїлі у різні роки (The Times of Israel)

Екзит-поли та інша важлива інформація

За оновленими даними кількох екзит-полів, на виборах в Ізраїлі опозиційний блок партій на чолі з Гаді Айзенкотом отримує 52 мандати у новому скликанні Кнесета зі 120. Провладний блок на чолі з чинним прем'єром Біньяміном Нетаньягу має 50 місць.

Дві партії ізраїльських арабів, котрі ніколи не входять до коаліції, отримали сумарно 18 місць.

Водночас окремо партія Нетаньяху "Лікуд" набирає дещо більше голосів, ніж партія Айзенкоту "Яшар". Тому чинний прем'єр Ізраїлю може сподіватися, що саме йому довірять формування нової коаліції.

Втім, якщо результати виборів відповідатимуть даним екзитполів, формування будь-якої стійкої більшості у новому Кнесеті виглядає малоймовірним.

Офіційний підрахунок голосів тільки розпочинається, на сайті ізраїльської ЦВК ще немає жодних даних.