В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах с 1999 года

По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка избирателей по состоянию на 22:00 составила 77,7%, что выше показателя в 70,6% на аналогичное время на выборах 2022 года. Кроме того, это самая высокая явка в это время с 1999 года.

The Times of Israel отмечает, что это практически уже окончательные результаты. Все дело в том, что хоть избирательные участки закрывались в 22:00, но голосование продолжалось и после этого времени, если на участке были очереди. Это значит, что некоторые избиратели отдали свои голоса после 22:00 и явка по итогу может быть еще чуть больше.

Фото: явка на выборах в Израиле в разные года (The Times of Israel)

Экзит-полы и другая важная информация

По обновленным данным нескольких экзит-поллов, на выборах в Израиле оппозиционный блок партий во главе с Гади Айзенкотом получает 52 мандата в новом созыве Кнессета из 120. Провластный блок во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху имеет 50 мест.

Две партии израильских арабов, которые никогда не входят в коалиции, получили суммарно 18 мест.

Вместе с тем, отдельно партия Нетаньяху «Ликуд» набирает несколько больше голосов, чем партия Айзенкота «Яшар». Поэтому действующий премьер Израиля может надеяться, что именно ему доверят формирование новой коалиции.

Впрочем, если результаты выборов будут соответствовать данным экзитполлов, формирование любого устойчивого большинства в новом Кнессете выглядит маловероятным.

Официальный подсчет голосов только начинается, на сайте израильского ЦИК еще нет никаких данных.