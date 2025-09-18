В Ізраїлі з'явився "Залізний промінь": що відомо про бойовий лазер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Бойовий лазер "Залізний промінь" має потужність 100 кіловат.

Під час випробувань він продемонстрував, як може ефективно перехоплювати дрони. Але точні показники ефективності нової системи не розголошуються.

Новий лазер позиціонують як бюджетну альтернативу традиційним ракетним системам: одне перехоплення коштує менше 5 доларів. Тоді як запуск однієї стандартної ракети обходиться в десятки тисяч доларів.

Разом з тим, нова система має низку обмежень, зокрема, неефективна в умовах хмарної погоди.

Очікується, що найближчими місяцями "Залізний промінь" стане частиною багаторівневої системи ПРО, доповнивши "Залізний купол". Повністю інтегрувати його у національну систему протиповітряної оборони планується до кінця 2025 року.

Зазначається, що оголошення про "Залізний промінь" з’явилася після того, як прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу заявив, що внаслідок посилення ізоляції Ізраїль повинен прагнути незалежності у сфері безпеки.