В Ізраїлі з'явився "Залізний промінь": що відомо про бойовий лазер
Міністерство оборони Ізраїлю завершило розробкунової високопотужної лазерної зброї, здатної збивати безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Бойовий лазер "Залізний промінь" має потужність 100 кіловат.
Під час випробувань він продемонстрував, як може ефективно перехоплювати дрони. Але точні показники ефективності нової системи не розголошуються.
Новий лазер позиціонують як бюджетну альтернативу традиційним ракетним системам: одне перехоплення коштує менше 5 доларів. Тоді як запуск однієї стандартної ракети обходиться в десятки тисяч доларів.
Разом з тим, нова система має низку обмежень, зокрема, неефективна в умовах хмарної погоди.
Очікується, що найближчими місяцями "Залізний промінь" стане частиною багаторівневої системи ПРО, доповнивши "Залізний купол". Повністю інтегрувати його у національну систему протиповітряної оборони планується до кінця 2025 року.
Зазначається, що оголошення про "Залізний промінь" з’явилася після того, як прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу заявив, що внаслідок посилення ізоляції Ізраїль повинен прагнути незалежності у сфері безпеки.
Які країни мають лазерну зброю
Нещодавно стало відомо, що Франція створює лазерну зброю нового покоління. Новий комплекс має назву "Система лазерної оборони нового покоління" (Syderal). Він буде призначений для боротьби з безпілотниками і для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії і має забезпечувати ураження тактичних безпілотників, реактивних і мінометних снарядів, а також керованих боєприпасів як вдень, так і вночі.
Також у Великій Британії відбулися перші успішні випробування високоенергетичної лазерної зброї, встановленої на бронетехніці. Вона може знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера.
У квітні Україна вперше показала новітню лазерну зброю "Тризуб". Докладніше про неї - в матеріалі РБК-Україна.