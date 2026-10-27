В Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах за понад 50 років

На виборах в Ізраїлі до полудня проголосували 31,5% виборців - це найвища явка для цієї години з 1973 року. Через черги дільниці можуть працювати довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними Центральної виборчої комісії, нинішня явка перевищила показник попередніх виборів. У 2022 році станом на полудень проголосували 28,4% виборців. Цього разу до аналогічного часу на дільниці прийшли 31,5%.

Такий рівень участі у голосуванні не фіксували в цей час доби з 1973 року, коли в Ізраїлі відбулися перші вибори після війни Судного дня.

Що відбувається на виборчих дільницях

Виконувач обов'язків генерального директора Центральної виборчої комісії Дін Лівне повідомив, що на багатьох дільницях утворилися черги. За його словами, це закономірно за високої явки виборців.

"На багатьох виборчих дільницях утворилися черги. Коли явка виборців висока, черги завжди будуть", - зазначив Лівне.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і мають завершити роботу о 22:00. Водночас у Центральній виборчій комісії пояснили, що цей час не означає автоматичного припинення голосування для тих, хто вже прибув на дільницю, але ще чекає в черзі.

За словами Лівне, якщо о 22:00 залишаться люди, які не встигли проголосувати, дільниці продовжать працювати, доки вони не віддадуть свої голоси. Йдеться про виборців, які прибули до завершення встановленого часу.

"Ми обіцяємо, що всі проголосують. Якщо о 22:00 буде черга, виборчі дільниці продовжуватимуть працювати, доки не проголосують усі, хто прибув до 22:00. Немає причин для занепокоєння", - наголосив представник ЦВК.