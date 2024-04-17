В Ізраїлі всі розуміють, що Росія - недружня країна, - дипломат

"Справді, 7 жовтня Росія однозначно зайняла антиізраїльську, про-хамасську позицію. Стовідсотково. Це стало зрозуміло всьому населенню, всім цивільним особам, всі стали розуміти, що Росія - це абсолютно недружня країна", - зазначив він.

За словами дипломата, що стосується політичного та військового істеблішменту, то це вони теж починають усвідомлювати цей факт, особливо через присутність російських військових у Сирії.

"... врешті-решт це приведе все одно до зіткнення з Росією, тому що Росія все більше залучає себе до іранських справ, все більше йде кооперація на стратегічному рівні, особливо військова. Зрештою там буде повне злиття, і в якийсь момент доведеться вдарити по цьому теж. До цього все йде. І тому треба бути готовим до того, що можуть бути різні сценарії розвитку подій, і якщо Росія перейде якісь червоні лінії, то нам доведеться діяти, виходу не буде", - вважає колишній посол.