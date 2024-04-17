В Ізраїлі всі розуміють, що Росія - недружня країна, - дипломат

Росія після напада ХАМАС у жовтні 2023 року зайняла антиізраїльську позицію. Населення Ізраїлю розумію, що Росія - недружня країна.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ізраїльський дипломат, екс-посол Ізраїлю в РФ Аркадій Міл-Ман.
"Справді, 7 жовтня Росія однозначно зайняла антиізраїльську, про-хамасську позицію. Стовідсотково. Це стало зрозуміло всьому населенню, всім цивільним особам, всі стали розуміти, що Росія - це абсолютно недружня країна", - зазначив він.
За словами дипломата, що стосується політичного та військового істеблішменту, то це вони теж починають усвідомлювати цей факт, особливо через присутність російських військових у Сирії.
"... врешті-решт це приведе все одно до зіткнення з Росією, тому що Росія все більше залучає себе до іранських справ, все більше йде кооперація на стратегічному рівні, особливо військова. Зрештою там буде повне злиття, і в якийсь момент доведеться вдарити по цьому теж. До цього все йде. І тому треба бути готовим до того, що можуть бути різні сценарії розвитку подій, і якщо Росія перейде якісь червоні лінії, то нам доведеться діяти, виходу не буде", - вважає колишній посол.
Ізраїль на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив про свій нейтралітет. Країна не надала українській армії зброю, але й відкрито не підтримала агресію Росії.
Україна пропонувала Ізраїлю виступити посередником, але країна так і не надала офіційну згоду.
Варто зазначити, що відносини Ізраїлю та Росії стали напруженішими через те, що Москва активно підтримує Іран.
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