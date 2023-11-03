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Ізраїль вважає, що Росія війною в Газі хоче відвернути увагу від України

П'ятниця 03 листопада 2023 18:34
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Ізраїль вважає, що Росія війною в Газі хоче відвернути увагу від України Фото: представник Ізраїлю при ООН Гілад Ерд (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль "найбільш збоченим способом". Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ерд, пише Ynet.

Зокрема на слова постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини і заперечив її право на самооборону, Ерд відповів так:

"Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія - остання, хто нас навчатиме".

Він також додав, що "всім зрозуміло" якою б була реакція РФ у випадку, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористами. Ердан також назвав головну мету таких заяв російського дипломата - "відвернути увагу світу від вторгнення РФ в Україну".

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що війна на Близькому Сході жодним чином не нашкодила підтримці України з боку міжнародних партнерів.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

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Ізраїль Сектор Газа Війна Росії проти України
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