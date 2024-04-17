RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле все понимают, что Россия - недружественная страна, - дипломат

Фото: в Израиле понимают, что Россия - недружественная страна (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Россия после нападения ХАМАС в октябре 2023 заняла антиизраильскую позицию. Население Израиля понимаю, что Россия - недружественная страна.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал израильский дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман.

"Действительно, 7 октября Россия однозначно заняла антиизраильскую, про-ХАМАСскую позицию. Стопроцентно. Это стало понятно стало всему населению, всем гражданским лицам, все стали понимать, что Россия - это абсолютно недружественная страна", - отметил он.

По словам дипломата, что касается политического и военного истеблишмента, то они тоже начинают осознавать этот факт, особенно из-за присутствия российских военных в Сирии.

"... в конце концов это приведет все равно к столкновению с Россией, потому что Россия все больше вовлекает себя в иранские дела, все больше идет кооперация на стратегическом уровне, в особенности военная. В конце концов там будет полное слияние, и в какой-то момент придется по этому ударить тоже. К этому все идет. И поэтому надо быть готовым к тому, что могут быть очень разные сценарии развития событий, и если Россия перейдет какие-то красные линии, то нам придется действовать, выхода не будет", - считает бывший посол.

 

 

Позиция Израиля по Украине

Израиль в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил о своем нейтралитете. Страна не предоставила украинской армии оружие, но и открыто не поддержала агрессию России.

Украина предлагала Израилю выступить посредником, но страна так и не предоставила официальное согласие.

Стоит отметить, что отношения Израиля и России стали более напряженными из-за того, что Москва активно поддерживает Иран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИзраильИранВойна в Сирии