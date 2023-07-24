В Ізраїлі тривають масштабні протести. Поліція застосувала водомети

Багатотисячний марш протестувальників пройшовся вулицями Тель-Авіву у понеділок, 24 липня. Протесстувальники блокували вулиці міста, через це правоохоронцям довелося застосувати водомети.

За даними ЗМІ, один протестувальник отримав поранення, шістеро було затримано. Інших протестувальників поліція затримала та завела у спеціальні фургони.

Також біля парламенту Ізраїлю трайк проти судової реформи проводять близько 150 великих компаній, включно з банками

Протести в Ізраїлі

Варто зауважити, що така ініціатива ізраїльської влади викликала масштабні протести по всій країні - мільйони громадян виходили на вулиці, щоб не допустити ухвалення такого законопроекту.

Однак Кнесет сьогодні, 24 липня, ухвалив закон у рамках судової реформи. Ініціатива викликала масштабні протести у всій країні.

Люди, які виступили проти ініціативи, вважають, що таким чином у державі хочуть порушити систему стримувань та противаг. Це може призвести до диктатури Ізраїлю.

При цьому прихильники реформи вважають, що ізраїльський Верховний суд сконцентрував у своїх руках абсолютну владу і через нього уряд нібито не може працювати ефективно, оскільки будь-яке рішення потребує подолання опору з боку судової влади.

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