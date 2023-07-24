В Израиле продолжаются масштабные протесты. Полиция применила водометы

Многотысячный марш протестующих прошел по улицам Тель-Авива в понедельник, 24 июля. Протестующие блокировали улицы города, поэтому правоохранителям пришлось применить водометы.

По данным СМИ, один протестующий получил ранение, шестеро были задержаны. Других протестующих полиция задержала и отвела в специальные фургоны.

Также возле парламента Израиля трайк против судебной реформы проводят около 150 крупных компаний, включая банки.

Протесты в Израиле

Стоит отметить, что такая инициатива израильских властей вызвала масштабные протесты по всей стране – миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятия такого законопроекта.

Однако Кнессет сегодня, 24 июля, принял закон в рамках судебной реформы. Инициатива вызвала масштабные протесты по всей стране.

Выступившие против инициативы люди считают, что таким образом в государстве хотят нарушить систему сдерживаний и противовесов. Это может привести к диктатуре Израиля.

При этом сторонники реформы считают, что израильский Верховный суд сконцентрировал в своих руках абсолютную власть и через него правительство якобы не может работать эффективно, поскольку любое решение требует преодоления сопротивления со стороны судебной власти.

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