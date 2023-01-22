В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги проти нової судової реформи Нетаньяху

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на мітинги проти судової реформи нового уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, яка загрожує демократичній системі стримувань та противаг міністрів з боку судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зміни у законодавстві, за словами уряду, необхідні для припинення зловживань з боку суддів. Вони викликали сильний опір з боку юристів та підприємців, збільшивши політичні розбіжності в ізраїльському суспільстві.

Протестувальники заявляють, що на карту буде поставлено майбутнє ізраїльської демократії, якщо уряд вдасться прийняти нову судову реформу. Згідно з планами уряду, новий пакет законів посилить політичний контроль над призначенням суддів та обмежить повноваження Верховного суду щодо скасування рішень уряду чи законів Кнесету.

"Вони хочуть перетворити нас на диктатуру, вони хочуть знищити демократію. Вони хочуть знищити судову владу, без судової влади немає демократичної країни", - заявив голова ізраїльської колегії адвокатів Аві Чимі.