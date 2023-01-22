В Израиле тысячи человек вышли на митинги против новой судебной реформы Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян вышли на митинги против судебной реформы нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая угрожает демократической системе сдержек и противовесов министров со стороны судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Изменения в законодательстве, по словам правительства, необходимы для пресечения злоупотреблений со стороны судей. Они вызвали сильное сопротивление со стороны юристов и предпринимателей, увеличив политические разногласия в израильском обществе.

Протестующие заявляют, что на карту будет поставлено будущее израильской демократии, если правительству удастся принять новую судовую реформу. Согласно планам правительства, новый пакет законов ужесточит политический контроль над назначением судей и ограничит полномочия Верховного суда по отмене решений правительства или законов Кнессета.

"Они хотят превратить нас в диктатуру, они хотят уничтожить демократию. Они хотят уничтожить судебную власть, без судебной власти нет демократической страны", - заявил глава израильской коллегии адвокатов Ави Чими.