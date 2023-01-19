Новий голова МЗС Ізраїлю планує поїздку в Україну, - ЗМІ
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прийняв пропозицію свого українського колеги Дмитра Кулеби відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначає видання, міністри домовилися про візит ізраїльського чиновника під час телефонної розмови. Коен може стати найбільш високопоставленим чиновником Ізраїлю, який відвідає Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
При цьому у виданні додають, що Коен пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві у найближчі 60 днів.
За інформацією The Times of Israel, ізраїльський міністр також закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції на тлі використання Росією іранської зброї.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що під час розмови Коен пообіцяв збільшити допомогу Україні в гуманітарній та інших сферах.
Також ми писали, що, за інформацією The New York Times, США погодили постачання артилерійських снарядів в Україну зі складів в Ізраїлі.
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