Новий голова МЗС Ізраїлю планує поїздку в Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначає видання, міністри домовилися про візит ізраїльського чиновника під час телефонної розмови. Коен може стати найбільш високопоставленим чиновником Ізраїлю, який відвідає Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому у виданні додають, що Коен пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві у найближчі 60 днів.

За інформацією The Times of Israel, ізраїльський міністр також закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції на тлі використання Росією іранської зброї.