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Ізраїль передасть Україні сотні тисяч американських снарядів, - NYT

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 06:27
Ізраїль передасть Україні сотні тисяч американських снарядів, - NYT Фото: Ізраїль передасть Україні сотні тисяч американських снарядів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел видання, угода передбачає постачання в Україну 300 тисяч артилерійських снарядів, приблизно половину з яких уже переправлено до Європи і, як очікується, їх доставлять в Україну через Польщу.

Варто зазначити, що снаряди, призначені для ЗСУ, зберігалися на двох американських складах, створених на території Ізраїлю після Арабо-ізраїльської війни 1973 року для використання американськими військовими у конфліктах на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надіслала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.

Також ми писали, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології сповіщення про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення про ворожі ракети та дрони.

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