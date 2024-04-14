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В Ізраїлі сказали, якою має бути "початкова ціна" Ірану за напад

Фото: в Ізраїлі окреслили "початкову ціну" Ірану за атаку (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Дмитро Левицький

Іранський Корпус вартових ісламської революції потрібно визнати терористами, а сам Іран має піддатися "болісним санкціям". Такою має бути "початкова ціна" Тегерану за повітряну атаку на Ізраїль.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Напад Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії.

Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.

Водночас, за даними The Guardian, США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь в ізраїльській відповіді.

Детальніше про причини конфлікту між Ізраїлем та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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