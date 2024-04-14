RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле сказали, какой должна быть "начальная цена" Ирана за нападение

Фото: в Израиле очертили "начальную цену" Ирана за атаку (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Дмитрий Левицкий

Иранский Корпус стражей исламской революции следует признать террористами, а сам Иран должен подвергнуться "болезненным санкциям". Такова должна быть "начальная цена" Тегерана за воздушную атаку на Израиль.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.

Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.

В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.

Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранМИД Израиля