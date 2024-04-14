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В Ізраїлі сказали, якою має бути "початкова ціна" Ірану за напад

Ізраїль, Неділя 14 квітня 2024 16:53
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В Ізраїлі сказали, якою має бути "початкова ціна" Ірану за напад Фото: в Ізраїлі окреслили "початкову ціну" Ірану за атаку (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Дмитро Левицький

Іранський Корпус вартових ісламської революції потрібно визнати терористами, а сам Іран має піддатися "болісним санкціям". Такою має бути "початкова ціна" Тегерану за повітряну атаку на Ізраїль.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ізраїль має право захищатися перед лицем масованої атаки Ірану. Ізраїль успішно захищався від агресії Ірану і буде продовжувати це робити в майбутньому", - заявив Хаят.

Як наголосив речник ізраїльського МЗС, санкції проти Ірану мають стосуватися, зокрема, іранської ракетної галузі. Напад Ірану на Ізраїль, погрози в бік США та постачання зброї Росії "ставлять під загрозу мир у всьому світі", додав Хаят.

"Саме тому Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю", - резюмував представник міністерства.

Напад Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії.

Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.

Водночас, за даними The Guardian, США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь в ізраїльській відповіді.

Детальніше про причини конфлікту між Ізраїлем та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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