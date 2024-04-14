В Ізраїлі сказали, якою має бути "початкова ціна" Ірану за напад

Фото: в Ізраїлі окреслили "початкову ціну" Ірану за атаку (facebook.com/tzahalonline)

Іранський Корпус вартових ісламської революції потрібно визнати терористами, а сам Іран має піддатися "болісним санкціям". Такою має бути "початкова ціна" Тегерану за повітряну атаку на Ізраїль.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ізраїль має право захищатися перед лицем масованої атаки Ірану. Ізраїль успішно захищався від агресії Ірану і буде продовжувати це робити в майбутньому", - заявив Хаят. Як наголосив речник ізраїльського МЗС, санкції проти Ірану мають стосуватися, зокрема, іранської ракетної галузі. Напад Ірану на Ізраїль, погрози в бік США та постачання зброї Росії "ставлять під загрозу мир у всьому світі", додав Хаят. "Саме тому Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю", - резюмував представник міністерства.