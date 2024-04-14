В Израиле сказали, какой должна быть "начальная цена" Ирана за нападение

Иранский Корпус стражей исламской революции следует признать террористами, а сам Иран должен подвергнуться "болезненным санкциям". Такова должна быть "начальная цена" Тегерана за воздушную атаку на Израиль.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Израиль имеет право защищаться перед лицом массированной атаки Ирана. Израиль успешно защищался от агрессии Ирана и будет продолжать это делать в будущем", - заявил Хаят. Как подчеркнул спикер израильского МИД, санкции против Ирана должны касаться, в частности, иранской ракетной отрасли. Нападение Ирана на Израиль, угрозы в сторону США и поставки оружия России "ставят под угрозу мир по всему миру", добавил Хаят. "Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - резюмировал представитель министерства.