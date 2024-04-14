В Израиле сказали, какой должна быть "начальная цена" Ирана за нападение
Иранский Корпус стражей исламской революции следует признать террористами, а сам Иран должен подвергнуться "болезненным санкциям". Такова должна быть "начальная цена" Тегерана за воздушную атаку на Израиль.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Израиль имеет право защищаться перед лицом массированной атаки Ирана. Израиль успешно защищался от агрессии Ирана и будет продолжать это делать в будущем", - заявил Хаят.
Как подчеркнул спикер израильского МИД, санкции против Ирана должны касаться, в частности, иранской ракетной отрасли. Нападение Ирана на Израиль, угрозы в сторону США и поставки оружия России "ставят под угрозу мир по всему миру", добавил Хаят.
"Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - резюмировал представитель министерства.
Нападение Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.
Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.
В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.
Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте в материале РБК-Украина.
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