В Ізраїлі розповіли, що насправді сталося на борту FlyDubai

Теракт на борту літака FlyDubai

Інцидент на борту рейсу FlyDubai був спробою теракту ісламістів, каже Кац.

За його словами, трагедії вдалося запобігти завдяки героїзму кількох ізраїльських пасажирів. Вони вдерлися до кабіни пілотів, знешкодили терориста і передали керування іншому члену льотного екіпажу.

За його словами, нападник мав намір розбити літак разом із усіма пасажирами.

"За наявними у нас початковими даними, намір терориста був один: розбити літак з усіма, хто знаходився на борту", - сказав міністр.

Кац додав, що попередження, які він і прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу роблять на підставі розвідувальної інформації, слід сприймати серйозно.

Події на рейсі FlyDubai

Рейс FZ1073 слідував вранці 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва.

Коли літак наближався до Ізраїлю, з борту спочатку було передано аварійний код 7700. А за кілька хвилин - код 7500, що означає незаконне втручання і захоплення літака, писало раніше РБК-Україна.

Після цього літак різко почав знижуватися: за даними Flightradar24, за короткий час він опустився приблизно з 34 тисяч до 14 тисяч футів.

ВПС Ізраїлю підняли в повітря винищувачі, пізніше літак супроводжували саудівські ВПС. Близько 10:00 рейс приземлився у Табуці.