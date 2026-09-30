В Израиле рассказали, что действительно произошло на борту FlyDubai

Теракт на борту самолета FlyDubai

Инцидент на борту рейса FlyDubai был попыткой теракта исламистов , говорит Кац.

По его словам, трагедию удалось предотвратить благодаря героизму нескольких израильских пассажиров. Они ворвались в кабину пилотов, обезвредили террориста и передали управление другому члену летного экипажа.

По его словам, нападавший намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами.

"По имеющимся у нас исходным данным, намерение террориста было одно: разбить самолет со всеми, кто находился на борту", - сказал министр.

Кац добавил, что предупреждения, которые он и премьер-министр Биньямин Нетаниягу делают на основании разведывательной информации, следует воспринимать всерьез.

События на рейсе FlyDubai

Рейс FZ1073 следовал утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив.

Когда самолет приближался к Израилю, с борта сначала был передан аварийный код 7700. А через несколько минут - код 7500 , что означает незаконное вмешательство и захват самолета, писало ранее РБК-Украина.

После этого самолет резко начал снижаться: по данным Flightradar24, за короткое время он опустился примерно с 34 тысяч до 14 тысяч футов.

ВВС Израиля подняли в воздух истребители, позже самолет сопровождали саудовские ВВС. Около 10:00 рейс приземлился в Табуке.