В Ізраїлі роздумують над позбавленням громадянства і права на проживання прихильників тероризму

В Ізраїлі можуть розробити закон, згідно з яким прихильників тероризму будуть позбавляти громадянства і права на проживання у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Повідомляється, що міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін і міністр внутрішніх справ Моше Арбель зустрілися з представниками юридичних і судових органів, щоб обговорити можливість позбавлення громадянства і права на проживання осіб, які "займаються терором, підтримують терор, підбурюють до терору або ототожнюють себе з терористичною діяльністю.

"Враховуючи поточну ситуацію, було вирішено негайно розробити законодавство, яке б розглядало здійснення вищезазначеної діяльності під час війни як достатню підставу для позбавлення громадянства або дозволу на проживання", - йдеться у спільній заяві політиків.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Проте сьогодні WSJ повідомило, що країна відкладає старт наземної операції через домовленості з армією США.

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