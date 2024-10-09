В Ізраїлі пообіцяли "смертоносну, точну та несподівану" відповідь Ірану

Ізраїльський міністр назвав ракетну атаку Ірану провалом. Він зазначив, що "хто б не атакував Ізраїль, той постраждає і заплатить ціну".

"Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною, вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося. Вони побачать результати", - наголосив Галлант.