В Ізраїлі пообіцяли "смертоносну, точну та несподівану" відповідь Ірану

Відповідь Ізраїлю на ракетну атаку, яку здійснив Іран минулого тижня, буде "смертоносною, точною та несподіваною".
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Ізраїльський міністр назвав ракетну атаку Ірану провалом. Він зазначив, що "хто б не атакував Ізраїль, той постраждає і заплатить ціну".
"Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною, вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося. Вони побачать результати", - наголосив Галлант.
Нагадаємо, протягом останніх місяців армія оборони Ізраїлю ліквідувала низку лідерів ісламських угруповань у країнах Близького Сходу, яких підтримує Іран.
Зокрема, 27 вересня ВПС Ізраїлю вдарили по передмістю Бейрута і вбили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, який перебував у підземному бункері з іншими керівниками угруповання.
У відповідь 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль - по Тель-Авіву та іншим містам було випущено майже дві сотні ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв відплатити за цю атаку та не виключає ударів по нафтових родовищах і навіть ядерних об'єктах Ірану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.