В Израиле пообещали "смертоносный, точный и неожиданный" ответ Ирану

Конфликт между Израилем и Ираном

Напомним, в течение последних месяцев армия обороны Израиля ликвидировала ряд лидеров исламских группировок в странах Ближнего Востока, которых поддерживает Иран.

В частности, 27 сентября ВВС Израиля ударили по пригороду Бейрута и убили лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, который находился в подземном бункере с другими руководителями группировки.

В ответ 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль - по Тель-Авиву и другим городам было выпущено около двухсот ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отплатить эту атаку и не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана.

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