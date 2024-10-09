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В Израиле пообещали "смертоносный, точный и неожиданный" ответ Ирану

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ответ Израиля на ракетную атаку, которую совершил Иран на прошлой неделе, будет "смертоносным, точным и неожиданным".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Израильский министр назвал ракетную атаку Ирана провалом. Он отметил, что "кто бы ни атаковал Израиль, тот пострадает и заплатит цену".

"Наша атака будет смертельной, точной и, прежде всего, неожиданной, они не поймут, что произошло и как это произошло. Они увидят результаты", - подчеркнул Галлант.

Конфликт между Израилем и Ираном

Напомним, в течение последних месяцев армия обороны Израиля ликвидировала ряд лидеров исламских группировок в странах Ближнего Востока, которых поддерживает Иран.

В частности, 27 сентября ВВС Израиля ударили по пригороду Бейрута и убили лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, который находился в подземном бункере с другими руководителями группировки.

В ответ 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль - по Тель-Авиву и другим городам было выпущено около двухсот ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отплатить эту атаку и не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана.

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