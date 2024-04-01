В Ізраїлі почалися протести проти уряду

Організатори протесту закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та його уряд піти у відставку, Ізраїль провести дострокові вибори, а керівництво країни погодиться на угоду щодо звільнення заручників, яка призведе до звільнення 130 бранців, які утримуються в секторі Газа з того часу.

Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня.

Організатори заявили, що в акції взяли участь понад 100 тисяч людей, а засоби масової інформації повідомили, що явка обчислюється десятками тисяч.

У мережі з'явилися кадри мітингу

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Нетаньяху все ще перебуває при владі і що в країні ще не пройшли вибори через шість місяців після терористичної атаки Хамаса.

"Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною… веде по [цьому] шляху одна людина та її поплічники", - сказав джерелу один із протестувальників.

"Нам потрібні вибори. Уряд не має довіри суспільства. І вони хочуть ухвалити закон, який дозволяє кожній п'ятій людині уникнути служби в армії", - сказав інший учасник.

За даними поліції, принаймні одного протестувальника було заарештовано.

Протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесета, щоб ночувати на місці події.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, відповідаючи на запитання журналістів про можливість виборів, заявив, що такий крок паралізує країну - "у розпал війни, за момент до перемоги" - на строк до восьми місяців.

"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є ХАМАС, і цим все сказано", - відповів прем'єр.