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В Ізраїлі почалися протести проти уряду

Фото: В Ізраїлі почалися протести проти уряду (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести з вимогою відставки уряду. Мітингувальники вимагають проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Організатори протесту закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та його уряд піти у відставку, Ізраїль провести дострокові вибори, а керівництво країни погодиться на угоду щодо звільнення заручників, яка призведе до звільнення 130 бранців, які утримуються в секторі Газа з того часу.

Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня.

Організатори заявили, що в акції взяли участь понад 100 тисяч людей, а засоби масової інформації повідомили, що явка обчислюється десятками тисяч.

У мережі з'явилися кадри мітингу

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Нетаньяху все ще перебуває при владі і що в країні ще не пройшли вибори через шість місяців після терористичної атаки Хамаса.

"Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною… веде по [цьому] шляху одна людина та її поплічники", - сказав джерелу один із протестувальників.

"Нам потрібні вибори. Уряд не має довіри суспільства. І вони хочуть ухвалити закон, який дозволяє кожній п'ятій людині уникнути служби в армії", - сказав інший учасник.

За даними поліції, принаймні одного протестувальника було заарештовано.

Протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесета, щоб ночувати на місці події.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, відповідаючи на запитання журналістів про можливість виборів, заявив, що такий крок паралізує країну - "у розпал війни, за момент до перемоги" - на строк до восьми місяців.

"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є ХАМАС, і цим все сказано", - відповів прем'єр.

 

Війна в Ізраїлі

Раніше ми писали, що США представили альтернативний план військової операції в місті Рафаху, що знаходиться в південній частині Сектору Газа.

Також ми повідомляли, що за словами видання The Washington Post, США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа