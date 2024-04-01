В Израиле начались протесты против правительства

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Организаторы протеста призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, Израиль провести досрочные выборы, а руководство страны согласиться на сделку по освобождению заложников, которая приведет к освобождению 130 пленников, удерживаемых в секторе Газа с тех пор.
Планируется провести четыре дня протестов и собраний в Иерусалиме на этой неделе.
Организаторы заявили, что в акции приняли участие более 100 000 человек, а средства массовой информации сообщили, что явка исчисляется десятками тысяч.
В сети появились кадры митинга
Многие участники митинга выразили недоверие к тому, что Нетаньяху все еще находится у власти и что в стране еще не прошли выборы, спустя шесть месяцев после террористической атаки Хамаса.
"Невероятно, что эту страну, которая была настолько успешной… ведет по [этому] пути один человек и его приспешники", - сказал источнику один из протестующих.
"Нам нужны выборы. Правительство не пользуется доверием общества. И они хотят принять закон, позволяющий каждому пятому человеку избежать службы в армии", - сказал другой участник.
По данным полиции, по крайней мере один протестующий был арестован.
Протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы ночевать на месте происшествия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвечая на вопрос журналистов о возможности выборов, заявил, что такой шаг парализует страну - "в разгар войны, за момент до победы" - на срок до восьми месяцев.
"Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цели будут полностью достигнуты. Первым, кто приветствовал бы это, является ХАМАС, и этим все сказано", - ответил премьер.
Ранее мы писали, что США представили альтернативный план военной операции в городе Рафахе, находящимся в южной части Сектора Газа.
Также мы сообщали, что по словам издания The Washington Post, США тайно одобрили передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.
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