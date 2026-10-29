В Ізраїлі підрахували понад 97% голосів: жоден із блоків не отримує більшості

За підсумками обробки 97,3% бюлетенів, місця у Кнесеті між політичними силами розподіляються наступним чином:

"Лікуд" - 27 мандатів (+1);

"Яшар" - 21 мандат;

"Беяхад" - 12 мандатів;

"Об'єднаний список" - 11 мандатів;

"Демократи" - 8 мандатів;

РААМ - 8 мандатів;

"Наш дім Ізраїль" - 7 мандатів;

"Оцма Єгудіт" - 7 мандатів;

"Яадут ха-Тора" - 7 мандатів;

ШАС - 6 мандатів (-1);

"Релігійний сіонізм і Зеут" - 6 мандатів.

Розподіл по блоках

Жоден із блоків за результатами голосування не отримує більшості, оскільки для її формування необхідно щонайменше 61 крісло. Наразі розклад за коаліційними та опозиційними таборами виглядає так:

Нинішня коаліція (на чолі з "Лікуд") - 53 мандати;

Блок змін (опозиція) - 48 мандатів;

"Об'єднаний список" - 11 мандатів;

РААМ - 8 мандатів.

Остаточні результати можуть дещо змінитися після підрахунку останніх бюлетенів, зокрема голосів військовослужбовців та дипломатів.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори. Перші екзитполи давали невелику перевагу опозиції, однак оновлені результати показали, що блок партій Нетаньягу може зрівнятися з опонентами або випередити їх на два мандати.