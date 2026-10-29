В Ізраїлі підрахували понад 97% голосів: жоден із блоків не отримує більшості

В Ізраїлі підрахували 97,3% голосів на парламентських виборах. Блок прихильників прем'єра Біньяміна Нетаньягу лідирує, однак жоден із політичних блоків не набирає необхідної кількості мандатів для формування уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.
За підсумками обробки 97,3% бюлетенів, місця у Кнесеті між політичними силами розподіляються наступним чином:
Жоден із блоків за результатами голосування не отримує більшості, оскільки для її формування необхідно щонайменше 61 крісло. Наразі розклад за коаліційними та опозиційними таборами виглядає так:
Остаточні результати можуть дещо змінитися після підрахунку останніх бюлетенів, зокрема голосів військовослужбовців та дипломатів.
Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори. Перші екзитполи давали невелику перевагу опозиції, однак оновлені результати показали, що блок партій Нетаньягу може зрівнятися з опонентами або випередити їх на два мандати.
Зазначимо, явка на виборах становила 77,7% - це найвищий показник із 1999 року.
Про те, як результати виборів можуть вплинути на ситуацію на Близькому Сході, - читайте в матеріалі РБК-Україна.