В Израиле подсчитали более 97% голосов: ни один из блоков не получает большинства

В Израиле подсчитали 97,3% голосов на парламентских выборах. Блок сторонников премьера Биньямина Нетаньяху лидирует, однако ни один из политических блоков не набирает необходимое количество мандатов для формирования правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.
По итогам обработки 97,3% бюллетеней, места в Кнессете между политическими силами распределяются следующим образом:
Ни один из блоков по результатам голосования не получает большинства, поскольку для его формирования необходимо не менее 61 кресла. Сейчас расклад по коалиционным и оппозиционным лагерям выглядит так:
Окончательные результаты могут измениться после подсчета последних бюллетеней, в том числе голосов военнослужащих и дипломатов.
Напомним, 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Первые экзитполы давали небольшое преимущество оппозиции, однако обновленные результаты показали, что блок партий Нетаньяху может сравниться с оппонентами или опередить их на два мандата.
Отметим, явка на выборах составила 77,7% - это самый высокий показатель с 1999 года.
О том, как результаты выборов могут повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, - читайте в материале РБК-Украина.