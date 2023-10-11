В Ізраїлі назвали кількість загиблих іноземців через атаки ХАМАС

Згідно з останніми даними, через бойові дії в Ізраїлі загинули 11 громадян США, також є зниклі безвісти.

Також підтверджена загибель 18 громадян Таїланду, 11 були взяті в заручники, 8 отримали поранення. Відомо про 10 жертв серед громадян Непалу, 7 загиблих громадян Аргентини. 15 аргентинців вважаються зниклими безвісти.

Крім того, внаслідок обстрілів та нападу бойовиків ХАМАС загинули двоє українців. Цю інформацію підтверджувала українська влада.

Фото: МЗС Ізраїлю показало список жертв серед іноземців через удари ХАМАС (twitter.com/IsraelMFA)

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль зазнав ударів з боку Сирії та Лівану. ЦАХАЛ також відповів ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам. За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.