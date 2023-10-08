Скільки українців постраждало через бойові дії в Ізраїлі: відповідь МЗС

Через бойові дії та ракетні обстріли Ізраїля могла загинути українка. Інформація про інших постраждалих громадян України поки не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

В Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для допомоги українці. За минулу добу дипломати розшукали одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю. Допомогли родині виїхати із міста Ашкелон, де тривають бої. Знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів. Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень українців.

Ніколенко підтвердив, що МЗС поки встановлює інформацію про нібито загибель українки.

"Триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила", - зазначає речник.

Також МЗС тримає зв'язок з українцями, які перебувають у Секторі Газа, розробляє маршрути для можливого виїзду.

Українці можуть звернутися на "гарячі лінії" у разі виникнення критичної ситуації:

Скільки людей постраждали через події в Ізраїлі

Нагадаємо, вчора бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами по території Сектору Газа.

Вночі обстріли повторилися, а зранку угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, поранення отримали 1864 особи. Сотні осіб вважають загиблими. Також підтверджено загибель 26 військовослужбовців Ізраїля.

Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що громадянка України могла загинути внаслідок бойових дій в Ізраїлі.