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В Израиле назвали количество погибших иностранцев из-за атак ХАМАС

Фото: МИД Израиля показал список жертв среди иностранцев из-за ударов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Израиле из-за атак и нападения ХАМАС погибли по меньшей мере 50 иностранцев. Среди жертв двое граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Марка Регева в Twitter.

Согласно последним данным, из-за боевых действий в Израиле погибли 11 граждан США, также есть пропавшие без вести.

Также подтверждена гибель 18 граждан Таиланда, 11 взяты в заложники, 8 получили ранения. Известно о 10 жертвах среди граждан Непала, 7 погибших граждан Аргентины. 15 аргентинцев считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в результате обстрелов и нападения боевиков ХАМАС погибли двое украинцев. Эту информацию подтверждали украинские власти.

Фото: МИД Израиля показал список жертв среди иностранцев из-за ударов ХАМАС (twitter.com/IsraelMFA)

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В настоящее время армия Израиля вернула под контроль территории, но есть угроза, что на территории страны все еще находятся боевики. Также Израиль атаковали со стороны Сирии и Ливана. ЦАХАЛ тоже ответил ударами.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам. По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек. Также известно о более чем 900 погибших в Секторе Газа.

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