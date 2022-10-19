В Ізраїлі міністр оборони й лідер опозиції виступили проти допомоги Україні озброєнням

В Ізраїлі міністр оборони Бенні Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньяху заявили про небажання змінювати політику країни щодо допомоги Україні з озброєнням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.

За словами Ганца, Ізраїль ніколи не продавав зброю Україні, однак продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу.

Як відзначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, Ганц неочікувано скасував розмову з українським колегою Олексієм Резніковим без жодних пояснень.

Лідер ізраїльської опозиції Біньямін Нетаньяху відзначив, що він високо оцінює "розважливий" підхід коаліційного уряду до війни в Україні, підкресливши прийняття Ізраїлем біженців та інші гуманітарні ініціативи. Тим часом його партія наразі, згідно з соціологічним опитуванням, є фаворитом майбутніх парламентських виборів.

"Що стосується зброї, завжди існує ймовірність - і це траплялося знову і знову - що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас", - додав лідер опозиції.

За його словами, він побоюється, що це може знову статись й "обачлива" позиція коаліції щодо відмови Україні є "важливою". Також він заявив про своє занепокоєння через те, що повномасштабне вторгнення Росії може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом.