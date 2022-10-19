ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Израиле министр обороны и лидер оппозиции выступили против помощи Украине вооружением

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 12:59
В Израиле министр обороны и лидер оппозиции выступили против помощи Украине вооружением Фото: Беньямин Нетаньяху, лидер оппозиции (timesofisrael.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили о нежелании изменять политику страны в помощи Украине с вооружением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.

По словам Ганца, Израиль никогда не продавал оружие Украине, однако будет продолжать оказывать гуманитарную помощь.

Как отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Ганц неожиданно отменил разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым без объяснений.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху отметил, что он высоко оценивает "рассудительный" подход коалиционного правительства к войне в Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы. Тем временем его партия сейчас, согласно социологическому опросу, является фаворитом предстоящих парламентских выборов.

"Что касается оружия, всегда существует вероятность - и это случалось снова и снова - что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас", - добавил лидер оппозиции.

По его словам, он опасается, что это может снова случиться и "осмотрительная" позиция коалиции касаемо отказа Украине "важна". Также он заявил о своей обеспокоенности тем, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль о передаче систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Российская Федерация
NEWS
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
У Зеленского отреагировали на "удар" ВСУ по Херсону и рассылку СМС об "эвакуации"
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет