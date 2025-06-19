В Израиле ждут решения США об ударах по Ирану в течение 2 суток, - СМИ
Израильские чиновники ожидают, что США уже в течение 48 часов примут решение о присоединении к ударам по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Ожидается, что они (США - ред.) присоединятся, но никто не давит на них. Они должны принять собственное решение", - рассказал изданию неназванный израильский чиновник.
Он уточнил, что о таком решении Израиль может узнать в течение 24-48 часов.
Также источник издания обратил внимание, что министр обороны Израиля Исраэль Кац полностью согласовывает свои угрозы в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"Кац всегда делает свои заявления в соответствии с тем, что просит его сделать Нетаньяху. Он не делает этого самостоятельно", - рассказал он.
Заявление Белого дома
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слухи вокруг возможного прямого участия США в ударах Израиля по Ирану.
Ливитт привела цитату Трампа, который пообещал в течение двух недель решить, будут ли США вмешиваться в войну с Ираном или нет.
При этом лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина подчеркивал, что Израиль будет продолжать свою операцию вне зависимости от того, станут ли на их сторону США. Целью израильских властей является уничтожение ядерной программы Ирана.
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