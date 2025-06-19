В Израиле ждут решения США об ударах по Ирану в течение 2 суток, - СМИ

Израильские чиновники ожидают, что США уже в течение 48 часов примут решение о присоединении к ударам по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Ожидается, что они (США - ред.) присоединятся, но никто не давит на них. Они должны принять собственное решение", - рассказал изданию неназванный израильский чиновник.

Он уточнил, что о таком решении Израиль может узнать в течение 24-48 часов.

Также источник издания обратил внимание, что министр обороны Израиля Исраэль Кац полностью согласовывает свои угрозы в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Кац всегда делает свои заявления в соответствии с тем, что просит его сделать Нетаньяху. Он не делает этого самостоятельно", - рассказал он.