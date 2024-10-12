Израиль сузил круг целей для ответа на атаку Ирана, - NBC

По словам неназванных чиновников США, израильский ответ будет нацелен на иранскую военную и энергетическую инфраструктуру. Но ядерных объектов, возможная атака на которые вызывала беспокойство в США, среди целей нет. Хотя, как отметили чиновники в разговоре с NBC, окончательное решение в Израиле еще не принималось.

Вашингтон не знает, когда Израиль ударит в ответ по Ирану, но это может произойти в любой момент, как только будет отдан соответствующий приказ. Американские чиновники также не знают, согласовал ли Израиль вообще соответствующую дату.