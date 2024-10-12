Израиль сузил круг целей для ответа на атаку Ирана, - NBC
Израиль сузил круг целей в Иране для ответа на ракетную атаку, произошедшую 1 октября. В список целей, предварительно, не входят ядерные объекты Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC News.
По словам неназванных чиновников США, израильский ответ будет нацелен на иранскую военную и энергетическую инфраструктуру. Но ядерных объектов, возможная атака на которые вызывала беспокойство в США, среди целей нет. Хотя, как отметили чиновники в разговоре с NBC, окончательное решение в Израиле еще не принималось.
Вашингтон не знает, когда Израиль ударит в ответ по Ирану, но это может произойти в любой момент, как только будет отдан соответствующий приказ. Американские чиновники также не знают, согласовал ли Израиль вообще соответствующую дату.
В то же время представители США и Израиля, как сообщает NBC, считают, что удар по Ирану может произойти во время праздника Йом-Кипур, то есть - сегодня. Также официальные лица отметили, что США готовы защитить свои объекты в регионе от любой контратаки со стороны Ирана, но вряд ли будут напрямую поддерживать операцию Израиля.
Обострение между Ираном и Израилем
В сентябре Израиль, уже год находящийся в состоянии войны, начал наносить удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В частности, израильским войскам удалось ликвидировать предводителя "Хезболлы", а позже - и его преемника.
Иран, поддерживающий "Хезболлу", ответил на убийство предводителя организации масштабной ракетной атакой на Израиль. Так, Иран выпустил по Израилю почти две сотни баллистических ракет.
Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал "смертоносный, точный и неожиданный" ответ на атаку Ирана.
В СМИ были слухи о том, что целями ответа Израиля могут стать ядерные объекты Ирана. Но американский президент Джо Байден дал ясно понять, что США не одобрят таких ударов.
Больше о том, что известно о возможном ответе Израиля на иранскую атаку, - читайте в материале РБК-Украина.
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