Ізраїль звинуватив ХАМАС у обмані з тілами загиблих заручників

В Ізраїлі звинуватили терористичне угруповання ХАМАС у спробі обману після того, як з'ясувалося, що рештки трьох людей, які передали бойовики в рамках мирної угоди, не належать заручникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Зазначається, що тіла трьох людей, які ХАМАС передав представникам Червоного Хреста в Газі, не належать ізраїльським заручникам, які загинули в полоні терористів. Відповідну заяву 1 листопада зробили в Ізраїлі.

31 жовтня Ізраїль передав ХАМАС 30 тіл загиблих палестинців, а до цього на початку тижня бойовики передали ізраїльтянам тіла двох загиблих заручників. Загалом було передано 17 тіл заручників в обмін на 225 тіл палестинців.

Проте 1 листопада в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що з переданих бойовиками тіл щонайменше три не належать жодним заручникам. Хто ці люди - поки що незрозуміло.

Бойовики ХАМАС зі свого боку заявили, що 31 жовтня нібито пропонували Ізраїлю передати зразки, зібрані з неідентифікованих тіл. Проте Ізраїль відмовився та попросив передати рештки, щоб дослідити їх.

" Ми передали тіла, щоб зупинити претензії Ізраїлю", - заявили представники ХАМАС.

Також ХАМАС виправдовується тим, що представники так званого "міністерства охорони здоров'я" в Секторі Гази не мають доступу до наборів визначення ДНК. А без них неможливо точно встановити, кому саме належить те, або інше тіло.