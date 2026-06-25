Ізраїль зрівняє Газу з землею? Почалися переговори про масштабне знесення

Ізраїльські фірми планують перетворити мільйони тонн бетонного щебеню на вторинні будівельні матеріали для нових споруд. Значну частину завалів планують вивезти за межі регіону.

Джерела видання називають майбутні роботи історичними за своїм масштабом. Процес вирівнювання землі має підготувати ґрунт для нових будинків.

"Йдеться про величезні обсяги руйнувань, які вони хочуть перетворити на перероблені будівельні матеріали, значну їх частину вивезти, а водночас зрівняти з землею територію, щоб побудувати на ній нові будинки, і все це відбувається ще до того, як ХАМАС буде роззброєно, а Смуга демілітаризовано", - повідомило джерело в службі безпеки.

Які можуть виникнути проблеми

Представники безпекового сектору попереджають про серйозні ризики. Темпи підготовки до реконструкції виглядають занадто швидкими.

Ключові проблеми проєкту:

відсутність демілітаризації регіону на момент початку робіт;

недотримання розумних термінів підготовки;

ризик приховування підземної інфраструктури ХАМАС.

Якщо будівництво почнеться зараз, війна може повернутися. Чиновники пояснюють це просто: під руїнами досі ховається ворог. Там розташовані підземні заводи, склади зброї та центри управління.

"За таких темпів не залишиться іншого вибору, окрім як відновити бойові дії, щоб роззброїти його та відрізати його підземну інфраструктуру, де він ховається, керує підготовкою до війни з Ізраїлем, керує виробничою лінією зброї та приховує склади зброї", - наголосив чиновник.

Спецслужби вважають, що нинішня траєкторія веде до тупика. Ліквідація підпільної інфраструктури ХАМАС має стати пріоритетом. Тільки після повного роззброєння та зачистки тунелів можна говорити про мирне будівництво.