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Ізраїль знову завдав удару Лівану, - CNN

Субота 28 вересня 2024 20:04
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Ізраїль знову завдав удару Лівану, - CNN Фото: Ізраїль знову атакував Ліван (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ліванській столиці Бейрут пролунав ще один потужний вибух. Ізраїль заявив, що завдав новий удар.

Передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Дим піднімається з південних передмість міста, де Ізраїль нещодавно завдав ряд ударів", - повідомила знімальна група CNN.

У той же час армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала "точного" удару по південному району Бейрута Дахі. Відповідно до заяви, подробиці буде надано пізніше.

Результати атаки Ізраїлю по Бейруту днем раніше

Нагадаємо, що в п'ятницю внаслідок ізраїльської атаки по тому ж району (Дахіє) було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Спочатку в ЗМІ була суперечлива інформація про його долю, проте сьогодні угруповання підтвердило загибель ватажка.

CNN пише, що Ізраїль продовжував бомбити південний Бейрут усю ніч на суботу, стверджуючи, що завдає ударів по будівлях, у яких зберігається зброя для даного військового угруповання.

Раніше ми писали, що окрім лідера "Хезболли" Ізраїль ліквідував іранського генерала, заступника командувача Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Аббаса Нілфорушана.

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