Израиль снова нанес удар по Ливану, - CNN

В ливанской столице Бейрут прогремел еще один мощный взрыв. Израиль заявил, что нанес новый удар.

В то же время армия обороны Израиля заявила, что нанесла "точный" удар по южному району Бейрута Дахие. Согласно заявлению, подробности будет предоставлены позже.

"Дым поднимается из южных пригородов города, где Израиль недавно нанес ряд ударов", - сообщила съемочная группа CNN.

Результаты атаки Израиля по Бейрута днем ранее

Напомним, что в пятницу в результате израильской атаки по тому же району (Дахие) был убит лидер "Хезболлы" Хассан Насралла. Изначально в СМИ была противоречивая информация о его судьбе, однако сегодня группировка подтвердила гибель главаря.

CNN пишет, что Израиль продолжал бомбить южный Бейрут всю ночь на субботу, утверждая, что наносит удары по зданиям в которых хранится оружие для данной военной группировки.

Ранее мы писали, что помимо лидера "Хезболлы" Израиль ликвидировал иранского генерала, заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

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