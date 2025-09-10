Ізраїль знову завдав удару по хуситах в Ємені: вибухи пролунали у столиці

В офіційному релізі Армії оборони Ізраїлю (АОІ) сказано, що удару завдали по таборах з бойовиками, штаб-квартирі хуситських пропагандистів та паливному складу в Сані та районі Аль-Джауф на північ від столиці.

"Штаб пропаганди... відповідає за поширення підбурювання та пропагандистських повідомлень у ЗМІ, включаючи промови лідера Абдул-Маліка та заяви речника Ях'ї Сарі... Під час війни штаб очолював пропаганду та психологічний терор режиму", - сказано у повідомленні.

В операції брали участь 10 літаків, які скинули понад 30 бомб на 15 хуситських цілей. Попри заяви хуситів про "відбиття атаки", в мережі зявилися відеозаписи та фото, які демонструють ураження низки об'єктів.

Удар також прокоментував міністр оборони Ізраїль Кац. За його словами, було знищено табори хуситів, де було зібрано чималі сили бойовиків.

"Армія оборони Ізраїлю щойно завдала ударів по Сані та іншим місцям по всьому Ємену, вдаривши по військових таборах, де перебувають хуситські оперативники, включаючи пропагандистський апарат хуситів... Довга рука Держави Ізраїль досягне та завдасть удару по тероризму, де б він не знаходився і звідки б не виникала загроза для наших громадян", - заявив він.