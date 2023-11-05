ua en ru
Нд, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виступають за гуманітарні паузи, але проти припинення вогню у Секторі Газа, - Блінкен

Неділя 05 листопада 2023 07:46
UA EN RU
США виступають за гуманітарні паузи, але проти припинення вогню у Секторі Газа, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують припинення вогню у нинішньому протистоянні Ізраїлю та бойовиків ХАМАС.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг під час візиту до Йорданії.

"Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що вони зробили 7 жовтня", - заявив Блінкен.

За його словами, дуже важливо докласти додаткових зусиль, щоб захистити громадянське населення Сектору Газа. Він зазначив, що це завдання в майбутньому буде полегшено "завдяки гуманітарним паузам".

Держсекретар США також наголосив, що необхідно запобігти створенню нового фронту з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

Підтримка США Ізраїлю

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена в Конгресі 106 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд. доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд. доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Також раніше США направили на Близький Схід дві авіаносні групи, а також з'єднання авіації та морських піхотинців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль
NEWS
ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ
ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше