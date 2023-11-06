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Байден і Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарної паузи" у Секторі Газа, - Білий дім

Понеділок 06 листопада 2023 21:37
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Байден і Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарної паузи" у Секторі Газа, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це заявив глава Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, США вважають, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників.

"Ми вважаємо, що перебуваємо на початку цієї розмови, а не наприкінці, тому ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо виступати за тимчасові локальні паузи", - заявив Кірбі, уточнивши водночас, що США, як і раніше, не підтримують постійнішого припинення вогню, оскільки такий крок буде вигідний ХАМАС.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ефективною є дипломатія США з огляду на те, що і Ізраїль, і союзники США в регіоні відмовилися підтримати гуманітарні паузи, Кірбі відкинув це припущення та зазначив, що Ізраїль від самого початку відмовився від надання будь-якої допомоги до Сектора Гази, а потім, після значного тиску з боку США, погодився на надання допомоги з Єгипту.

За словами Кірбі, Байден також наголосив на необхідності "притягнути до відповідальності екстремістських поселенців" за насильство на Західному березі... "одночасно знижуючи загрози з боку діючих там терористичних груп".

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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