Ізраїль обстрілює місто Сувейда в Сирії, арабські племена зчинили повстання

Армія Ізраїлю знову обстрілює з повітря місто Ес-Сувейда на південному заході Сирії. Арабські племена оголосили повстання проти друзького ополчення аль-Хіджрі і беруть під контроль місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними сирійських ЗМІ, удари Ізраїлю є першими по цих районах після того, як сирійські урядові війська вранці 17 липня відступили з регіону після сутичок з місцевими бойовиками.
Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що "ізраїльські окупаційні літаки здійснили наліт на околиці міста Сувейда".
Тим часом як повідомляє видання Clash Report, у регіоні почалося повстання десятків сирійських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яких підтримує Ізраїль. Причиною стали нібито звірства бойовиків проти арабських племен і населення.
41 сирійське арабське плем'я, включно з Акіда, Баггара, Шаммар і Тай, оголосили повну мобілізацію проти ополчення аль-Хіджрі. Вони заявили про намір звільнити Сувейду від окупації та захистити територіальну цілісність Сирії.
"Сувейдою шириться хаос, оскільки підтримувані Ізраїлем сили аль-Хіджрі відступають до околиць району Аль-Канавата", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що озброєні сили арабських племен захоплюють території на заході сільської місцевості Сувейда та вже досягли в'їзду до міста.
Перші сутички між урядовими військами та загонами нацменшини друзів, які раніше контролювали регіон, сталися у середу, 16 липня. Внаслідок боєзіткнень загинули близько 30 людей.
Того ж дня армія Ізраїлю обстріляла Дамаск. У місті були зруйновані будівлі Генштабу та Міноборони і пошкоджено президентський палац.
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що удари були покликані захистити друзів від тиску сирійського уряду.
Тимчасовий сирійський лідер Ахмед аш-Шараа відкинув будь-які спроби Ізраїлю втягнути нацменшину у справи зовнішніх сил.
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