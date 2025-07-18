Израиль обстреливает город Сувейда в Сирии, арабские племена подняли восстание

По данным сирийских СМИ, удары Израиля являются первыми по этим районам после того, как сирийские правительственные войска утром 17 июля отступили из региона после столкновений с местными боевиками.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что "израильские оккупационные самолеты совершили налет на окраины города Сувейда".

Восстание арабских племен

Тем временем, как сообщает издание Clash Report, в регионе началось восстание десятков сирийских племен, в частности бедуинов, против друзского ополчения аль-Хиджри, которое поддерживает Израиль. Причиной стали якобы зверства боевиков против арабских племен и населения.

41 сирийское арабское племя, включая Акида, Баггара, Шаммар и Тай, объявили полную мобилизацию против ополчения аль-Хиджри. Они заявили о намерении освободить Сувейду от оккупации и защитить территориальную целостность Сирии.

"Сувейда охвачена хаосом, поскольку поддерживаемые Израилем силы аль-Хиджри отступают к окраинам района Аль-Канавата", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что вооруженные силы арабских племен захватывают территории на западе сельской местности Сувейда и уже достигли въезда в город.