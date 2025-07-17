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"Готові до війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску

Сирія, Четвер 17 липня 2025 05:38
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"Готові до війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску Фото: тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа (скрін з відео)
Автор: Валерій Савицький

Влада Сирії не дозволить втягнути меншину друзів у справи зовнішньої сили, а сирійський народ не боїться війни.

Про це заявив тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він назвав пріоритетом Сирії захист громадян-друзів, а також їхніх прав.

У своєму першому телевізійному зверненні після потужних ізраїльських авіаударів по Дамаску в середу, аш-Шараа звернувся до меншини друзів.

"Ми не боїмося війни, але поставили інтереси сирійського народу вище за руйнування. Захист ваших (друзів, - ред.) прав є нашим пріоритетом, і ми відкидаємо будь-які спроби втягнути вас у руки зовнішньої сили", - сказав він.

Сирійський лідер також додав, що Сирія "не з тих, хто боїться війни".

"Сирійський народ не боїться війни і готовий боротися, якщо буде загроза його гідності", - підкреслив тимчасовий президент.

Ізраїльські удари по Дамаску

У середу, 16 липня, ізраїльські військові потужно атакували столицю Сирії Дамаск.

Внаслідок обстрілу були знищені будівлі Міністерства оборони і Генштабу. ЗМІ також повідомляли про пошкодження президентського палацу.

Причиною удару стали сутички між бедуїнськими племенами та місцевими друзами у сирійській провінції Сувейда, внаслідок яких загинули 30 людей.

Єрусалим вирішив обстрілами захистити ударами представників нацменшини, оскільки багато друзів служать в ізраїльській армії та вважаються лояльними громадянами.

Уряд Ізраїлю заявив про намір знищити сирійські урядові сили, які нападають на представників цієї нацменшини на півдні Сирії.

Після обстрілу етнічна громада друзів та урядові війська Сирії домовилися про перемир'я.

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Ізраїль Війна в Сирії
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