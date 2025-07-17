"Готові до війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску

Влада Сирії не дозволить втягнути меншину друзів у справи зовнішньої сили, а сирійський народ не боїться війни.

Про це заявив тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він назвав пріоритетом Сирії захист громадян-друзів, а також їхніх прав.

У своєму першому телевізійному зверненні після потужних ізраїльських авіаударів по Дамаску в середу, аш-Шараа звернувся до меншини друзів.

"Ми не боїмося війни, але поставили інтереси сирійського народу вище за руйнування. Захист ваших (друзів, - ред.) прав є нашим пріоритетом, і ми відкидаємо будь-які спроби втягнути вас у руки зовнішньої сили", - сказав він.

Сирійський лідер також додав, що Сирія "не з тих, хто боїться війни".

"Сирійський народ не боїться війни і готовий боротися, якщо буде загроза його гідності", - підкреслив тимчасовий президент.