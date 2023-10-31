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Ізраїль знову атакував військові об'єкти "Хезболли" в Лівані

Фото: армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах Хезболли в Лівані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за допомогою винищувачів завдала ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram.

У відомстві зазначили, що ізраїльські бойові літаки вночі 31 жовтня атакували об'єкти, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані, включаючи зброю, пости та об’єкти, які вони використовують", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані та завдала ударів по "десяткам об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.

Також ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території вночі 30 жовтня. 

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